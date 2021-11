Stéphanie Raymond Bourges, 20 novembre 2021, Bourges.

Stéphanie Raymond Bourges

2021-11-20 14:30:00 – 2021-12-05 19:00:00

Bourges Cher

Stéphanie Raymond est installée dans le Vaucluse à Beaumes de Venise. Après avoir commencé par la terre vernissée, elle s’oriente vers la porcelaine même si elle navigue parfois entre les deux. Elle résume son travail par cette phrase « Je suis une céramiste contemporaine issue de la tradition potière » Traditionnelle oui car tous ses objets peuvent être utilitaires mais ils sont surtout le support d’une imagerie merveilleuse de nostalgie et de de poésie. C’est un cheminement entre la peinture et la poterie. Sa propre sensibilité qui illumine ses créations, savant mélange de motifs floraux, d’animaux fantastiques et surtout de figures féminines déclinées en teintes pastelles rehaussées d’or.

Exposition de Stéphanie Raymond (Porcelaine)

Le pot aux roses

Bourges

