du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Médiathèque de Tours-sur-Marne

Stéphanie Marchal sera présente à la médiathèque de Tours-sur-Marne et la bibliothèque d’Aÿ-Champagne du 19 au 23 juillet. •Médiathèque de Tours-sur-Marne : les 19 et 21 puis 20, 22 et 23 au matin •Bibliothèque d’Aÿ-Champagne : le 20 et 22 après-midi Vous pourrez retrouver de nombreux ateliers tels que : •Portrait de doudou (- de 6 ans et + de 6 ans) pour le centre aéré •La construction d’une fresque géante en extérieur •Du portrait de doudou au portrait de famille (à partir de 3 ans et demi) •Autoportrait (à partir de 5 ans) Instagram de Stéphanie Marchal : [https://www.instagram.com/stephanie_marchal_/?igshid=1d6h41mn51rij&hl=fr](https://www.instagram.com/stephanie_marchal_/?igshid=1d6h41mn51rij&hl=fr)

Gratuit – Sur inscription au 03 26 52 46 46 ou par mail mairie.tours.mediatheque@orange.fr

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèque de Tours-sur-Marne Rue de la Vieille Moterie 51150 Tours-sur-Marne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T11:00:00;2021-07-19T13:30:00 2021-07-19T15:00:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T11:00:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T16:00:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-22T15:00:00 2021-07-22T16:00:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T11:30:00

Lieu Médiathèque de Tours-sur-Marne Adresse Rue de la Vieille Moterie 51150 Ville Tours-sur-Marne