Stéphanie Jarroux : Bio et Barge Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Stéphanie Jarroux : Bio et Barge Compagnie du Café-Théâtre, 11 mai 2022, Nantes. 2022-05-11 Représentations du 10 au 14 mai 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 10 au 14 mai 2022 à 21hdans la petite salle Tofu la semaine et Mojito le week end ! C’est le spectacle d’une génération ambivalente : on fait attention à ce que l’on mange mais on n’est pas contre une soirée Mojito avec une petite clope. Et si on l’assumait en prenant ce qu’il y a à prendre sans perdre son sens de l’humour ?Stéphanie Jarroux interprète une super héroïne GG – Green Girl – avec beaucoup d’autodérision et de folie. Pendant 1h15, le personnage raconte ses expériences bio en tout genre, de la coupe menstruelle aux joies de l’allaitement et de l’éducation des enfants, qu’on adore surtout quand les grands parents s’en occupent… pour s’essayer à la méditation et au sexe tantrique avec son mec hipster. « le clitoris, c’est la valeur sûre ! » « Je me soigne à l’homéopathie, du coup je guéris l’année d’après ! » Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

Compagnie du Café-Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Stéphanie Jarroux : Bio et Barge Compagnie du Café-Théâtre 2022-05-11 was last modified: by Stéphanie Jarroux : Bio et Barge Compagnie du Café-Théâtre Compagnie du Café-Théâtre 11 mai 2022 Compagnie du Café-Théâtre Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique