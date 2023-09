Stéphanie d’Oro Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stéphanie d’Oro Les Disquaires Paris, 24 octobre 2023, Paris. Le mardi 24 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Accès : 5 EUR

L’enivrante Stéphanie d’Oro et ses sons électro-planants ! Stéphanie d’Oro est une artiste française, originaire de Saint-Etienne, qui chante tant en anglais qu’en français. Sa musique est une alliance subtile entre paroles intimes et profondes avec des sons pop qui en fonction des titres sonnent electro, folk ou rock. Ses chansons nous font osciller entre joie et mélancolie et trouvent en chacun de nous un écho. Son premier EP s’intitule « S’enivrer » . Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

