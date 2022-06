Stéphanie Cherpin, 4 novembre 2022, .

Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine vous invite à découvrir, du 4 novembre au 24 décembre, l’exposition de Stéphanie Cherpin.

Vernissage jeudi 3 novembre à 18h30



Stéphanie Cherpin est une artiste contemporaine française. Ses installations et sculptures incorporent des matières telles que le bois, le métal, le béton, la pierre, la toile, la corde, la peinture, le ruban adhésif… Autant de matériaux pouvant servir à construire, reconstruire, déconstruire des habitats précaires. Les œuvres de Stéphanie Cherpin semblent ainsi être empreintes de ses différents lieux successifs de résidence (entre la France et la Côte d’Ivoire, notamment).



Stéphanie Cherpin : aux lisières de l’Arte Povera et de l’architecture du précaire rafistolé.



Résidence, exposition, workshop du 4 novembre au 24 décembre 2022.

