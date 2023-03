Stéphanie Aflalo – Récréations Philosophiques – La Villette (Paris) GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, 15 avril 2023, PARIS.

Stéphanie Aflalo – Récréations Philosophiques – La Villette (Paris) GRANDE HALLE DE LA VILLETTE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 18:00 (2023-04-12 au ). Tarif : 16.5 à 16.5 euros.

STÉPHANIE AFLALORécréations PhilosophiquesComédienne, auteure, metteure en scène et musicienne, Stéphanie Aflalo ausculte les impasses du langage discursif, entremêlant jeu théâtral et sujets philosophiques. Les récréations philosophiques prennent la forme de modules entre conférence et laboratoire de mise en pratique de la pensée, menés avec humour jusqu’au point de faillite jouissif12 & 13 AVRILJusqu’à présent, personne n’a ouvert mon crâne pour voir s’il y avait un cerveau dedansExercice de gymnastique antiphilosophiqueSur le plateau, Stéphanie se dédouble : l’une sur scène, l’autre sur un écran de télé. Sous un déluge d’instructions et de questions, la seconde invite la première à se prononcer pêle-mêle sur le sens de la vie, le sens de l’expression « avec Carrefour, je positive » et le sens de la musique de Beethoven. L’une s’égare, tandis que l’autre se révolte et régale de pitrerie dans le dos du vieux téléviseur.14 & 15 AVRILL’Amour de l’art • Création 2022Sabotage dans les règles de l’art des règles du discours sur l’artLors d’une conférence sur la peinture culturellement non-homologuée, deux experts en art auto-proclamés tâchent de vaincre le mutisme des images, inférant un discours de chaque tableau, refusant – quitte à se ridiculiser un peu – le silence chic et sincère par lequel il convient d’apprécier la grandeur des œuvres d’art. » Festival 100% – La Villette Festival 100% – La Villette

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE PARIS 211 AVENUE JEAN JAURES Paris

