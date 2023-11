Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier sabotent les codes du musée Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 27 janvier 2024

de 19h00 à 20h15

Le vendredi 26 janvier 2024

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 24 janvier 2024

de 21h00 à 22h15

.Public adolescents adultes. payant De 10€ à 15€ Après avoir détourné les règles du jeu de la philosophie dans un premier volet en solo, Stéphanie Aflalo poursuit ses drôles de Récréations philosophiques en sabotant les codes du musée, avec la complicité du comédien Antoine Thiollier. Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier campent deux experts en art autoproclamés, tâchant vaillamment de vaincre le mutisme des images, quitte à plaquer coûte que coûte un discours sur chaque tableau. Comme lors d’une séance de torture, où l’on continue – en dépit du bon sens – à vouloir faire parler la personne innocente qui n’a rien à avouer, le duo persiste à vouloir arracher un message aux œuvres commentées. Au risque de se ridiculiser, il refuse le silence chic par lequel il convient d’apprécier la grandeur des canons de l’art occidental. Détournement ludique des conventions qui encadrent la production d’un discours sur l’art, la pièce joue sur l’ambiguïté du sabotage pour épouser la forme d’une conférence culturellement incorrecte mais poétiquement pertinente. Il s’agit du deuxième volet de la série Récréations philosophiques de Stéphanie Aflalo. Le premier, Jusqu’à présent, personne n’a ouvert mon crâne pour voir s’il y avait un cerveau dedans, est également présenté au CENTQUATRE-PARIS cette saison. Les Singulier·es 2024 Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS ! Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/stephanie-aflalo-l-amour-de-l-art.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102071220359

