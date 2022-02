Stéphane Mallarmé Médiathèque centre-ville, 6 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

La poésie de Mallarmé (1842-1898) est savante, hermétique et abstraite. Cette révolution sur l’usage radical du langage trouva un puissant écho dans les avant-gardes musicales du XXe siècle. De nombreux compositeurs du début du XXeme siècle (Debussy, Ravel, Milhaud…) puis contemporains créèrent des pièces vocales à partir des textes de Mallarmé. Retrouvons pour la 3ème fois le duo Lavaud-Chabrand pour une heure de chant hors des sentiers battus. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Entrée libre

