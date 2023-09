Atelier d’architecture – Stéphane Le Goadec Stéphane Le Goadec Grasse Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Atelier d'architecture – Stéphane Le Goadec
Samedi 14 octobre, 10h00
Stéphane Le Goadec
Présentation des projets phares en cours :

– 42 traverse de la Gare (83 530 SAINT RAPHAËL) : construction d’une maison individuelle et d’une piscine.

– Zone d’Activités du Pilon (06 460 SAINT VALLIER DE THIEY) : construction d’un bâtiment à usage de stockage d’un parfumeur et pose de panneaux solaires en toiture.

– 18 rue Amiral de Grasse (06 130 GRASSE) Hôtel Court de Fontmichel : réhabilitation d'une partie du 2ème étage en 3 logements – Avec visite des lieux.

Stéphane Le Goadec
3 place aux Aires 06130 Grasse

