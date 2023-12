Stéphane Kerecki Quintet – Out of the silence LE BAL BLOMET Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 25 EUR

Tarif Réduit : 18 EUR

Sortir du silence, oui, mais aussi, pour paraphraser Miles Davis et sa parfaite définition de la musique, savoir l’encadrer.

Après deux disques dédiés à la Nouvelle Vague et à la French Touch, Stéphane Kerecki revient à l’écriture et enregistre un album entièrement consacré à de nouvelles compositions. Pour ce nouveau projet, il réunit un casting de rêve. Marc Copland est depuis une quarantaine d’années l’un des pianistes les plus importants de la scène new-yorkaise.

La trompettiste Airelle Besson avec laquelle il a co-dirigé le trio Aires, le saxophoniste Sylvain Rifflet (Henri Texier, Rocking Chair) et le batteur Fabrice Moreau (Airelle Besson, Trio Viret), son partenaire sur ses deux derniers disques, partage avec le contrebassiste depuis de longues années une solide complicité. A travers un tel all-star, Stéphane Kerecki met en jeu sa sensibilité et fait une grande place à l’interaction avec des musiciens de haut vol. Ce disque obtient le Prix du Disque Français (Meilleur disque Francais de l’année 2022) décerné par l’Académie du Jazz.

« Contrebassiste et compositeur de grand talent, Stéphane Kerecki présente « Out of the Silence », bijou de jazz intimiste et réfléchi. À ses côtés, que des musiciens de premier plan, leaders en d’autres circonstances : Airelle Besson (Trompette) Sylvain Rifflet (saxophone ténor), Marc Copland (piano) et Fabrice Moreau (batterie). Avec un tel groupe et un répertoire pareil, aucun doute à avoir, le concert sera superbe. »

