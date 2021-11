Stéphane Heuet & Lorenza Foschini Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 10 février 2018, Nevers.

Stéphane Heuet & Lorenza Foschini

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 10 février 2018 à 18:30

Ces deux là sont avant tout des enquêteurs. Pour Lorenza Foschini, c’est une évidence, elle est journaliste. De prime abord, Stéphane Heuet semble être un dessinateur de bande-dessinée menant une œuvre graphique parmi d’autres. En réalité, son œuvre est avant tout littéraire. Elle relève quasiment de l’exégèse proustienne. Il le dit lui-même : « ce qui compte avant tout ce n’est pas comment je dessine, mais pourquoi je le dessine ». L’enquête proustienne, pourrait-on dire, voilà leur terrain de coïncidence. Tous deux s’intéressent à la realia de Proust. Quels sont les lieux, les œuvres d’art, les personnes qui ont inspiré Proust pour Stéphane Heuet ? Quels sont les objets, les lieux, les personnes qui ont réellement fait partie de la vie de Proust et non de la mythologie que les passionnés ont constitué après sa mort pour Lorenza Foschini ? Venez découvrir un tandem des plus réjouissants et sympathiques de cette édition. A n’en pas douter, vous ne perdrez plus de temps pour vous lancer à votre tour dans cette ambitieuse lecture ! À lire : Stéphane Heuet, La Recherche du Temps perdu, volume 1 à 6, Delcourt, 1998 à 2013. Lorenza Foschini, Le manteau de Proust, La Table Ronde, 2012. DÉDICACES À LA FIN DE LA RENCONTRE

GRATUIT (sur réservation)

Rencontre illustrée pour ados et adultes

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers



