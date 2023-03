Stéphane Guillon sur Scène – Théâtre Tristan Bernard (Paris) THEATRE TRISTAN BERNARD, 8 avril 2023, PARIS.

Stéphane Guillon sur Scène – Théâtre Tristan Bernard (Paris) THEATRE TRISTAN BERNARD. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 21:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 21.8 à 38.3 euros.

STÉPHANE GUILLON SUR SCÈNESon spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.La Nupes, le RN, les élections présidentielles, la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, la politique française et internationale. Une heure quarante durant laquelle l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu.Durée : 1h40Un spectacle écrit et joué par Stéphane GuillonMise en scène : Anouche SetbonLumières : Thomas Costerg Musiques : Laurent Cirade « Plus le monde le désespère, meilleur est Stéphane Guillon » Le Monde« Mordant et hilarant » Le Parisien« L’humoriste n’a rien perdu de sa verve et de sa liberté de ton » France Info« Cinglant et hilarant » Figaroscope « Un de ses meilleurs spectacles » Europe 1« Drôlement méchant » CHALLENGES Stéphane Guillon Stéphane Guillon

Votre billet est ici

THEATRE TRISTAN BERNARD PARIS 64, rue du Rocher Paris

STÉPHANE GUILLON SUR SCÈNE

Son spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.

La Nupes, le RN, les élections présidentielles, la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, la politique française et internationale.

Une heure quarante durant laquelle l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu.

Durée : 1h40

Un spectacle écrit et joué par Stéphane Guillon

Mise en scène : Anouche Setbon

Lumières : Thomas Costerg

Musiques : Laurent Cirade

« Plus le monde le désespère, meilleur est Stéphane Guillon » Le Monde

« Mordant et hilarant » Le Parisien

« L’humoriste n’a rien perdu de sa verve et de sa liberté de ton » France Info

« Cinglant et hilarant » Figaroscope

« Un de ses meilleurs spectacles » Europe 1

« Drôlement méchant » CHALLENGES

.21.8 EUR21.8.

Votre billet est ici