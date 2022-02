Stéphane Guillon sur scène Orgon, 1 octobre 2022, Orgon.

Stéphane Guillon sur scène Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

2022-10-01 – 2022-10-01 Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas pu dire de méchancetés pendant plus de 18 mois.



Un sevrage dur, éprouvant, inhabituel.

Alors que certains ne pouvaient plus cuisiner, faire des cocktails, vendre des vêtements… Guillon ne pouvait plus étriller son prochain.



Que faire ?

Se reconvertir, devenir gentil, réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ou continuer à écrire des saloperies en espérant des jours meilleurs ?

Il s’est questionné, a tout essayé, tout tenté, tout espéré.

18 mois à travailler chaque boutade, mitonner chaque saillie, aiguiser chaque pique.



“C’est merveilleux quand ça se passe bien !”

Analyse, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société n’en avait produit.

“Et quand ça se passe mal…” C’est comment ?

One man show : Stéphane Guillon sur scène.

+33 6 19 47 27 26

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

