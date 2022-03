Stéphane Guillon sur scène Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Stéphane Guillon sur scène Marseille 2e Arrondissement, 16 décembre 2022, Marseille 2e Arrondissement. Stéphane Guillon sur scène Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-12-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-16 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 37 44 Son nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.



Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu. Retrouvez Stéphane Guillon sur scène au Cepac Silo le 16 décembre avec son nouveau spectacle. Événements Son nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.



Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu. Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Stéphane Guillon sur scène Marseille 2e Arrondissement 2022-12-16 was last modified: by Stéphane Guillon sur scène Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 16 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône