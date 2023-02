Stéphane Guillon – Sur Scène LE CEPAC SILO, 10 février 2023, MARSEILLE.

Stéphane Guillon – Sur Scène LE CEPAC SILO. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-11-10 20:30. Tarif : 37.0 à 44.0 euros.

KI M'AIME ME SUIVE et 63 Productions (L-R-22-5916 / L-R-22-5918) présentent ce spectacle. STEPHANE GUILLONSur scèneSon nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d'absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.Une heure trente durant laquelle, l'humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu.« Plus le monde le désespère, meilleur est Stéphane Guillon » LE MONDE« Mordant et hilarant » LE PARISIEN« L'humoriste n'a rien perdu de sa verve et de sa liberté de ton » FRANCE INFO« Cinglant et hilarant » FIGAROSCOPE« Un de ses meilleurs spectacles » EUROPE 1« Drôlement méchant » CHALLENGESSpectacle conseillé à partir de 16 ansDurée : 1h20Un spectacle écrit et joué par Stéphane GuillonMise en scène : Anouche SetbonLumières : Thomas CostergMusiques : Laurent CiradeEquipe artistiqueDe et avec Stéphane GuillonMise en scène : Anouche Setbon

LE CEPAC SILO MARSEILLE 35 Quai du Lazaret Bouches-du-Rhone

KI M’AIME ME SUIVE et 63 Productions (L-R-22-5916 / L-R-22-5918) présentent ce spectacle.

STEPHANE GUILLON

Sur scène

Son nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.

Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu.

« Plus le monde le désespère, meilleur est Stéphane Guillon » LE MONDE

« Mordant et hilarant » LE PARISIEN

« L’humoriste n’a rien perdu de sa verve et de sa liberté de ton » FRANCE INFO

« Cinglant et hilarant » FIGAROSCOPE

« Un de ses meilleurs spectacles » EUROPE 1

« Drôlement méchant » CHALLENGES

Spectacle conseillé à partir de 16 ans

Durée : 1h20

Un spectacle écrit et joué par Stéphane Guillon

Mise en scène : Anouche Setbon

Lumières : Thomas Costerg

Musiques : Laurent Cirade

Equipe artistique

De et avec Stéphane Guillon

Mise en scène : Anouche Setbon

