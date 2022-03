Stéphane Guillon sur scène Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 43 € BILLETTERIES : – www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 25 09 55 dans l’auditorium 800 One man show. Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la moindre méchanceté pendant près de 18 mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Que faire ? Se reconvertir ? Changer de vie ? Réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ? Continuer à écrire des vacheries en espérant des jours meilleurs ? Guillon a tout tenté, tout essayé, tout espéré, allant même jusqu’à prendre des cours de gentillesse. Enfermé chez lui, l’humoriste s’est obligé pour la première fois de sa vie à dire du bien de ses anciennes victimes. Répétant seul dans sa chambre à haute voix les mêmes phrases : « Bruno Lemaire a du charisme » « Jean-Luc Reichmann est un grand acteur » « Franck Riester manque à la culture » « Xavier Bertrand va sauver la France » « Cyril Hanouna me rend intelligent » « Dupont Aignan est un humaniste » Son nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit. Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu. Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

