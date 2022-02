Stéphane Guillon « premiers adieux » Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Stéphane Guillon « premiers adieux » Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier

2022-04-28 20:30:00

Saint-Vallier Drôme EUR 41.35 Des adieux en trompe l'œil pour Stéphane Guillon sous la forme d'un pot de départ, de faux adieux. Partant du principe qu'on ne peut plus rien dire, l'humoriste fait mine de s'y résoudre pour se lâcher de plus belle ! Placement assis libre. alain.emonoz@wanadoo.fr

