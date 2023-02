STEPHANE EN CONCERT ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL, 3 mars 2023, AUBEVOYE.

STEPHANE EN CONCERT ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 21:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

« protégez vos oreilles » Stephane l’artiste venue de suisse.Après avoir dévoilé une partie de son univers sur son 1er titre « Douleur je fuis » (un des titres de la nouvelle scène qui a le plus performé en 2021), Stéphane nous emmène désormais dans un monde idéal sur l’espiègle et engagé « Green Dream », son 1er single officiel. Son refrain, « loin des particules fines » et de « l’effet de serre », se révèle d’une efficacité redoutable. Il est de ces mélodies que l’on entend pour la première fois avec cette sensation qu’elles ont finalement toujours existé.Avec ses premières chansons éclatantes, Stéphane impose avec évidence ses multiples talents, sans s’excuser d’être là. Là pour longtemps. Production : L Prod

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL AUBEVOYE 7, Rue Maurice Ravel Eure

« protégez vos oreilles »

Stephane l’artiste venue de suisse.

Après avoir dévoilé une partie de son univers sur son 1er titre « Douleur je fuis » (un des titres de la nouvelle scène qui a le plus performé en 2021), Stéphane nous emmène désormais dans un monde idéal sur l’espiègle et engagé « Green Dream », son 1er single officiel. Son refrain, « loin des particules fines » et de « l’effet de serre », se révèle d’une efficacité redoutable. Il est de ces mélodies que l’on entend pour la première fois avec cette sensation qu’elles ont finalement toujours existé.

Avec ses premières chansons éclatantes, Stéphane impose avec évidence ses multiples talents, sans s’excuser d’être là. Là pour longtemps.

Production : L Prod

.16.8 EUR16.8.

Votre billet est ici