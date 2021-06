STEPHANE DUCASSE – Musique classique Lanton, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lanton.

STEPHANE DUCASSE – Musique classique 2021-06-19 – 2021-06-19 Café Baryton 8 Avenue Gauguin

Lanton Gironde Lanton

EUR Une longue histoire ou une brève rencontre ? Quelle importance, quand on se retrouve unis par la même passion musicale que l’on veut partager … Ce charmant duo a vu le jour sous une période musicale chargée de sentiments, d’émotions à vivre. Ce « Voyage parmi les compositeurs du XIXième siècle » ne vous laissera pas indifférent. On retrouvera Gaetano Donizetti, Félix Mendelssohn, Theobald Boehm, Georges Brun, Raffaello Galli et Serge Rachmaninov.

Attention nouveaux horaires en Juin pour respecter le couvre-feu (23H00 après le 9 Juin) :

Repas à 19H00, concert de 20H30 à 22H00

Réservation 06 43 51 95 84 (repas et/ou concert), 35 couverts maxi

Respect des préconisations sanitaires

