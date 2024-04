Stéphane Degout Théâtre du Capitole Toulouse, mercredi 20 novembre 2024.

Stéphane Degout Mélodies de Gabriel Fauré, Henri Duparc, Johannes Brahms, Robert Schumann Mercredi 20 novembre, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€

L’un des plus grands barytons français d’aujourd’hui revient sur notre scène pour un somptueux récital de mélodies françaises et de lieder, répertoire exigeant que magnifient l’élégance de son phrasé, la noblesse de son timbre et la perfection de sa diction. Stéphane Degout traverse les paysages impressionnistes de Fauré et Duparc en véritable peintre de la poésie française, nous plonge dans la douloureuse profondeur d’un Brahms lecteur du texte biblique et nous fait goûter le romantisme doux-amer des poèmes de Heine que Schumann a portés à leur plus haute intensité. Un programme brûlant de passion, où Degout alchimiste réalise la miraculeuse fusion de la musique et de la poésie.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

Stéphane Degout © Jean-Baptiste Millot