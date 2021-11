Stéphane Degout & Alain Planes Conservatoire, 4 juin 2022, Tourcoing.

Stéphane Degout & Alain Planes

Conservatoire, le samedi 4 juin 2022 à 20:30

Festival de clôture Dans le cadre de Musica Viva Dans le cadre de la biennale Là-haut Cela fait longtemps que Stéphane Degout a envie de proposer La Romance de la Belle Maguelone. Pour lui, Johannes Brahms est un grand maître du lied, au même titre que Schubert et Schumann. Cette légende du Moyen Âge raconte les aventures du vaillant chevalier Pierre de Provence. Il se rend à Naples où il remporte un tournoi sous les yeux de Maguelone, la fille du Roi. Tous les deux tombent éperdument amoureux et s’enfuient. La légende a traversé les siècles et les frontières jusqu’en Allemagne où Ludwig Tieck, contemporain de Goethe et poète fort apprécié en son temps, en fait une traduction que Brahms met en musique. Cette succession de Lieder ne suffit pourtant pas à nous raconter l’histoire de Maguelone et de Pierre. Aussi, Stéphane Degout a demandé à Marielou Jacquard de prêter sa voix aux personnages de Maguelone et Suleima, et au comédien Roger Germser de tisser le lien nécessaire à la compréhension de l’histoire, en puisant dans le roman de Tieck et surtout dans le manuscrit daté de 1453 en Languedoc. Alain Planès, ami de toutes les aventures, les accompagne.

6€ à 10€

Stéphane Degout, l’un des plus grands barytons français nous livre sa version du chef-d’œuvre de Brahms.

Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:00:00