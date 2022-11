Stéphane Carlier : rencontre et dédicace Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Stéphane Carlier : rencontre et dédicace

3 décembre 2022

3 rue des Tonneliers Librairie la Mandragore Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2022-12-03 – 2022-12-03

Librairie la Mandragore 3 rue des Tonneliers

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire EUR A l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage ‘Clara lit Proust’, Stéphane Carlier nous propose une soirée autour de Proust. 15h-17h : dédicace

19h30 : rencontre (RESERVATION CONSEILLEE) Au programme, rencontre, questionnaire de Proust, lecture de Proust, échange et livres à gagner offerts par Gallimard ! LE LIVRE

Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c’est une patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par Radio Nostalgie, jusqu’au jour où Clara rencontre l’homme qui va changer sa vie : Marcel Proust.

L'atmosphère de Clara lit Proust fait forcément penser au film Vénus beauté (institut), de Tonie Marshall. Tendre, ironique et attachant, ce récit d'une émancipation est aussi un formidable hommage au pouvoir des livres. C'est le huitième roman de Stéphane Carlier, auteur notamment du Chien de Madame Halberstadt (le Tripode, 2019). librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 48 74 27

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

