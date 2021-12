Paris Ecuje Paris Stéphane Belmondo & Olivier Hutman Ecuje Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un retour aux sources pour Stéphane Belmondo qui doit au trompettiste légendaire son amour du jazz ! Deux grandes figures du jazz se réunissent pour un hommage en toute intimité ! À ne pas manquer !

Tarif plein : 22€. Tarif réduit : 15€ (étudiants, -25 ans, intermittents, demandeurs d’emploi/RSA, retraités, adhérents PJC, membres de l’ECUJE/Institut Wiesel)

2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T23:00:00

