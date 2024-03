Stéphane Auffret Dessins Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence, jeudi 11 avril 2024.

Stéphane Auffret Dessins Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Du 11 au 25 avril, Stéphane Auffret nous offre une aventure picturale dans ses œuvres créées en totale liberté. Rendez-vous à la Galerie de Manville.

Rencontre et aventure définissent l’approche picturale et artistique de Stéphane Auffret. Une histoire à raconter, un bouquet de fleurs à immortaliser ou des couleurs vibrantes, voilà les points de départ des œuvres de l’artiste plasticien. J’emmagasine et je m’imprègne de tout ce que je vois, ressens et goûte. Puis au bout d’un certain temps, je saisis le scalpel, le crayon, le feutre ou le marqueur et je m’embarque dans une aventure inconnue . Pour l’artiste, l’art s’apparente à un jeu de couleurs, de traits, de composition et d’imagination et la création n’est autre que liberté totale.



Stéphane Auffret est membre de l’association La Cour des Arts à Saint-Rémy-de-Provence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-25

Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@lesbauxdeprovence.com

