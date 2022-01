Stéphane Adsuar Quartet La baguetterie, 4 février 2022, Marseille.

Stéphane Adsuar Quartet

La baguetterie, le vendredi 4 février à 20:30

Le Jam Hors les Murs propose un nouveau rendez-vous marseillais aux amateurs de Jazz et d’émotions fortes. En partenariat avec la Baguetterie Marseille, le Jam vous propose un cycle de programmation autour des grands batteurs en tournée de passage à Marseille ! Stéphane Adsuar : Batterie Leonardo Montana : Piano Damien Varaillon : Contrebasse Hermon Mehari : Trompette Stephane Adsuar est l’un de ces musiciens dont on n’oublie pas un concert, condensé d’énergie et de sensibilité, on sent toute la maitrise d’un chant intérieur et envoutant dans son jeu de baguettes illustrant la modernité des jeunes batteurs. Natif du sud de la France, Stephane Adsuar se forme aux Etats-Unis auprès de Terri Lyne Carrington et Ralph Peterson, il s’installe ensuite à Paris où il s’illustre en tant que side-man ou leader avec la fine fleur de la scène Jazz internationale. Citons par exemple sa dernière collaboration avec le guitariste Lionel Loueke au sein du Quartet du saxophoniste Fred Borey … Son quartet sera ce soir là composé des incroyables et redoutables musiciens qui forment ce que Stéphane à nommé les « Bunch Of Boys » , opportunité exceptionnelle pour le public marseillais d’entendre en réunion le pianiste sud américain Leonardo Montana, le contrebassiste Damien Varaillon (natif de Marseille) ainsi que le trompettiste américain natif de Kansas City, habitué des productions du Jam, Hermon Mehari.

15€

♫JAZZ♫

La baguetterie 36 – 38 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



