Stephan Eicher – Et Voilà Chapitre 2 CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Stephan Eicher – Et Voilà Chapitre 2 CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 18 novembre 2023, NANTES. Stephan Eicher – Et Voilà Chapitre 2 CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 35.0 à 60.0 euros. ASTERIOS SPECTACLES (L-R-20-007502 ) PRESENTE : ce concert. Votre billet est ici CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique ASTERIOS SPECTACLES (L-R-20-007502 ) PRESENTE : ce concert..35.0 EUR35.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CITE DES CONGRES - GRAND AUDITORIUM Adresse 5, rue de Valmy Ville NANTES Tarif 35.0-60.0 lieuville CITE DES CONGRES - GRAND AUDITORIUM NANTES Departement Loire-Atlantique

CITE DES CONGRES - GRAND AUDITORIUM NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Stephan Eicher – Et Voilà Chapitre 2 CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM 2023-11-18 was last modified: by Stephan Eicher – Et Voilà Chapitre 2 CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM CITE DES CONGRES - GRAND AUDITORIUM 18 novembre 2023 CITE DES CONGRES - GRAND AUDITORIUM NANTES

NANTES Loire-Atlantique