organisé par EUREKA -la Halle Verrière en collaboration avec Produc-son L2 – 010918 L3 – 010922 PRESENTE. CE CONCERT Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas aÌ pointer tout ce aÌ quoi Stephan Eicher s'intéresse, en musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques aÌ un spectacle avec des automates ou une fanfare, du rock aÌ la techno-pop, de la musique de films aux concerts littéraires. Va-t-il un jour pouvoir déjeuner en paix ? Suisse, neì aÌ Mu?nchenbuchsee un 17 août, Stephan Eicher se produit d'abord en Allemagne avec le groupe Grauzone et connai?t son premier succès en France avec Combien de temps, titre de son quatrième album studio Silence – plutôt fracassant en l'occurrence. Puis c'est la rencontre avec le romancier Philippe Djian qui a écrit les textes en français de Stephan Eicher aÌ partir de l'album My Place en 1989. Dont le tube Déjeuner en paix. Dès lors le succès ne se dément pas, surtout sur scène ouÌ Stephan Eicher livre des véritables spectacles mille fois réinventés. En tout ce sera seize albums en quarante ans de carrière, dont le dernier, Homeless Songs, est un carton public et critique. En 2023, Stephan Eicher viendra vous surprendre avec une nouvelle création inédite.

En 2023, Stephan Eicher viendra vous surprendre avec une nouvelle création inédite.

