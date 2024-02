Steph le Doré Les Disquaires Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Chanson française underground

Steph le Doré a enregistré deux albums et un EP avec le groupe parisien IENA, écumant les scènes parisiennes et enregistrant dans le même temps deux EP et un album à son nom. À Bordeaux, il se consacre davantage à l’écriture, avec un recueil de poèmes et des lectures de Paul Eluard sur des musiques de Thomas Février. Riche de ces expériences diverses, il remonte sur scène à deux reprises à l’Antidote, lieu de culture underground, pour présenter de nouvelles chansons et les titres d’un nouvel EP « Melancholic tendencies ». Pour les concerts à venir, Steph a opté pour une nouvelle formule, accompagné de samples, d’une bassiste et d’un guitariste. Cette formation modulable lui permet de développer un univers très personnel, oscillant entre la chanson, le slam, la poésie et le rock.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact :

Steph le Doré