Visitez la station d’épuration de Gallardon et découvrez les coulisses du traitement des eaux usées !

STEP de Gallardon Rue du Bourg-Neuf, 28320 Gallardon Gallardon 28320 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Ce projet a été achevé en décembre 2013 et la nouvelle station inaugurée le samedi 12 avril 2014.

Construite dans les années 70 et gérée par le SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) de Gallardon / Bailleau-Armenonville, la station d’épuration n’était plus aux normes en vigueur et sa capacité était devenue insuffisante.

C’est pourquoi le SIA décide en 2008 de sa reconstruction totale, pour une capacité de 5 800 équivalents habitants.

En 2010, l’entreprise Ternois est choisie pour mener à bien ce projet.

@ Veolia