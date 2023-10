CONCERT « THE THONNES » Stenay Catégories d’Évènement: Meuse

Stenay CONCERT « THE THONNES » Stenay, 14 octobre 2023, Stenay. Stenay,Meuse Concert rock par le groupe « The Thonnes » Reprises Pop/Rock Entrée gratuite. Tout public

Samedi 2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR. Stenay 55700 Meuse Grand Est



Rock concert by « The Thonnes » band Pop/Rock covers Free admission Concierto de rock del grupo « The Thonnes » Portadas pop/rock Entrada gratuita Rockkonzert mit der Band « The Thonnes » Pop/Rock-Coverversionen Freier Eintritt

