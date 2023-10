EXPOSITION « CHAMPIGNONS, FRUITS ET BAIES SAUVAGES » Stenay, 7 octobre 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

Exposition à la Taverne du Musée de la Bière « Champignons, fruits et baies sauvages »

Cueillette ouverte à tous la veille – Gratuit

Renseignement auprès de Dominique Landragin par téléphone. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Exhibition at the Taverne du Musée de la Bière « Wild mushrooms, fruits and berries »

Harvesting open to all the day before – Free of charge

Information from Dominique Landragin by telephone

Exposición en la Taverne du Musée de la Bière « Setas, frutas y bayas silvestres »

Recolección abierta a todos la víspera – Gratuita

Información en el teléfono de Dominique Landragin

Ausstellung in der Taverne des Biermuseums « Pilze, Früchte und wilde Beeren »

Am Vortag für alle zugängliches Sammeln – Kostenlos

Telefonische Auskunft bei Dominique Landragin

