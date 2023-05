FESTIVAL DE LA BIÈRE 17 Rue du Moulin, 4 juin 2023, Stenay.

Festival de la Bière organisé par le Musée de la Bière de Stenay

Au programme : animations, concerts et visites. Présence de brasseurs de la région

Entrée gratuite. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 20:00:00. 0 EUR.

17 Rue du Moulin Musée de la Bière

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Beer Festival organized by the Beer Museum of Stenay

On the program: animations, concerts and visits. Presence of brewers of the region

Free entrance

Fiesta de la Cerveza organizada por el Museo de la Cerveza de Stenay

En el programa: actividades, conciertos y visitas. Presencia de cerveceros de la región

Entrada gratuita

Bierfestival, organisiert vom Biermuseum in Stenay

Auf dem Programm stehen Animationen, Konzerte und Besichtigungen. Anwesenheit von Brauern aus der Region

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-05-12 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE