BROCANTE Place Vauban, 21 mai 2023, Stenay.

L’association « Générations Loisirs » organise une brocante avec le soutien de la région Grand Est

Sur la place Vauban à l’arrière de la résidence (1€ le mètre linaire)

Possibilité de s’installer dans le petit gymnase de la place du Colonel Etienne (2€ le mètre linaire)

Buvette et petite restauration sur place. Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-21 17:00:00. 0 EUR.

Place Vauban

Stenay 55700 Meuse Grand Est



The association « Générations Loisirs » organizes a flea market with the support of the region Grand Est

On the Vauban square at the back of the residence (1? per linear meter)

Possibility of setting up in the small gymnasium of the place of Colonel Etienne (2? the linear meter)

Refreshment bar and small catering on the spot

La asociación « Générations Loisirs » organiza un mercadillo con el apoyo de la región Grand Est

En la plaza Vauban, en la parte trasera de la residencia (1? por metro lineal)

Posibilidad de instalarse en el pequeño gimnasio de la plaza del Coronel Etienne (2? por metro lineal)

Bar y pequeño catering in situ

Der Verein « Générations Loisirs » organisiert mit Unterstützung der Region Grand Est einen Flohmarkt

Auf dem Vauban-Platz hinter der Residenz (1 ? der laufende Meter)

Möglichkeit, sich in der kleinen Turnhalle auf dem Place du Colonel Etienne niederzulassen (2? der laufende Meter)

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-04-28 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE