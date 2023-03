SPECTACLE DE CIRQUE, 16 mai 2023, Stenay .

2023-05-16 – 2023-05-16

Transversales organise, avec l’aide de la mairie de Stenay, un spectacle de cirque sous chapiteau le mardi 16 mai (1 séance scolaire à 13h30) et le mercredi 17 mai (1 séance tout public à 20h30).

Les tarifs : 10 € en tarif plein et 5 € en tarif réduit (-18 ans, pôle emploi et RSA)

Bienvenue sous le chapiteau du Cirque queer ! L’extravagance y côtoie l’intime avec des numéros à l’écart des normes, pour le plaisir d’un spectacle vécu comme un bal trad populaire.

Voltigeuse non binaire, clown délirante, lanceur de couteaux, cabarettiste queer & trans-féminine, trapéziste indigne : voici quelques-uns des talents des artistes transformistes du Cirque queer. Leurs numéros se déroulent entre paillettes éco-responsables et le désir de partager leurs dons dans un « espace safe », loin des violences discriminatoires, sexuelles et sexistes dont est victime nombre de minorités. Ouvrir une brèche et créer du lien sont à la base de ce cirque militant. Ici, on marche sur des bouteilles, se contorsionne, se transporte dans les airs ou défie l’équilibre. Le Premier artifice signe l’entrée en piste d’un monde de drag clowns, de rois et de reines. Il rend visible des identités multiples dans la grande tradition des freaks du cirque en les transposant dans le champ esthétique du queer.

« NOUS CONTENONS LE MONDE ET NOTRE MONDE CONTIENT… » Le Cirque queer

Stenay

