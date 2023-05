MAI À VÉLO CAPITAINERIE, 14 mai 2023, Stenay.

L’Office de Tourisme Monts et Vallées de Meuse s’associe aux Cyclos du Ciel de Meuse pour vous proposer une journée consacrée à la pratique du vélo.

Deux circuits sont possibles : 34 ou 39 kms sur routes partagées.

Départ depuis la capitainerie de Stenay vers 9h30, deux départs accompagnés par des membres des Cyclos du Ciel de Meuse (10h et 14h). Retour à la capitainerie de Stenay : foodtruck breton (galettes salées) puis pour le goûter crêpes et/ou gaufres.

Possibilité de louer des vélos sur place (Vélo à assistance électrique, vélo classique ou VTT) avec accessoires (remorque pour enfants, siège bébé, casque…)

Plus d’informations et possibilité de réservation par téléphone ou par mail.

! Attention : casque obligatoire – routes partagées !. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-14 17:30:00. 0 EUR.

CAPITAINERIE Rue du Port

Stenay 55700 Meuse Grand Est



The Tourist Office Monts et Vallées de Meuse joins the Cyclos du Ciel de Meuse to offer you a day dedicated to cycling.

Two circuits are possible: 34 or 39 kms on shared roads.

Departure from the harbour office of Stenay around 9:30 am, two departures accompanied by members of Cyclos du Ciel de Meuse (10 am and 2 pm). Return to the harbour master’s office of Stenay: Breton foodtruck (salted pancakes) then for the snack pancakes and/or waffles.

Possibility to rent bikes on the spot (electric bike, classic bike or mountain bike) with accessories (trailer for children, baby seat, helmet…)

More information and possibility of reservation by phone or by mail.

! Warning : helmet mandatory – shared roads !

La Oficina de Turismo de los Montes y Valles de Mosa se une a los Ciclos del Cielo de Mosa para ofrecerle una jornada dedicada al ciclismo.

Dos circuitos posibles: 34 o 39 kms por carreteras compartidas.

Salida de la oficina del puerto de Stenay hacia las 9:30 h, dos salidas acompañados por miembros de los Cyclos du Ciel de Meuse (10 h y 14 h). Regreso a la capitanía del puerto de Stenay: foodtruck bretón (tortitas saladas) y después para la merienda tortitas y/o gofres.

Posibilidad de alquilar bicicletas in situ (bicicleta con asistencia eléctrica, bicicleta clásica o bicicleta de montaña) con accesorios (remolque para niños, silla de bebé, casco…)

Más información y posibilidad de reservar por teléfono o por correo.

¡! Atención: ¡casco obligatorio – carreteras compartidas!

Das Office de Tourisme Monts et Vallées de Meuse schließt sich mit den Cyclos du Ciel de Meuse zusammen, um Ihnen einen Tag vorzuschlagen, der dem Radfahren gewidmet ist.

Es stehen zwei Strecken zur Auswahl: 34 oder 39 km auf gemeinsam genutzten Straßen.

Abfahrt vom Hafenamt in Stenay gegen 9:30 Uhr, zwei Abfahrten, die von Mitgliedern der Cyclos du Ciel de Meuse begleitet werden (10 Uhr und 14 Uhr). Rückkehr zum Hafenamt von Stenay: Bretonischer Foodtruck (salzige Galettes), dann für den Nachmittagsimbiss Crêpes und/oder Waffeln.

Möglichkeit, Fahrräder vor Ort zu mieten (Fahrrad mit Elektrounterstützung, klassisches Fahrrad oder Mountainbike) mit Zubehör (Kinderanhänger, Babysitz, Helm…)

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeit per Telefon oder E-Mail.

! Achtung: Helmpflicht – gemeinsame Straßen!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE