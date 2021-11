Bures-sur-Yvette sas Bures-sur-Yvette, Essonne « Stellaris et Galactis » sas Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Suivez les secousses de l’univers, regardez le Soleil se coucher au-delà du visible, dansez avec votre galaxie… Le sas vous ouvre ses portes pour une nuit arts & sciences mêlant exposition, performances, conférences immergées et dancefloor galactique ! Programmation proposée dans le cadre du festival CURIOSITas, organisé par La Diagonale · Université Paris-Saclay et La Scène de recherche-ENS Paris-Saclay. **+ d’infos sur le site** [**www.curiositas.fr**](https://www.curiositas.fr/) _En partenariat avec_ [_le sas_](http://www.e-sas.org/?lng=fr) Le 25 novembre, le sas (groupe science-art-société) ouvre ses portes pour une nuit arts & sciences mêlant exposition, performances, conférences immergées et dancefloor galactique ! sas 201 Rue Henri Becquerel, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Essonne

