Stellar Music Ensemble – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 10 novembre 2021, Nantes. 2021-11-10 Ouverture des portes à 20h30Concert à 21h

Horaire : 21:00

Gratuit : non 8 € / 6 € réduit (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, porteur de la carte blanche, étudiants de moins de 25 ans, intermittent du spectacle, famille nombreuse).BILLETTERIES :- www.pannonica.com- sur place, en fonction des places disponibles Ouverture des portes à 20h30Concert à 21h Concert.Stellar Music Ensemble est le premier concert de la série des retrouvailles du Pannonica ! Le Stellar Music Ensemble explore les folklores du grand cercle du monde à la recherche d’une nouvelle transe. Le chant de gorge inuit rencontre les rythmes de Mélanésie, le violon traditionnel irlandais danse sur un air de Bollywood, les cordes se transforment en sanza africaine ou en vielle à roue. Avec Marie-Pascale Dubé : Voix / Morgane Houdemont : Violon / Emilie Chevillard : Harpe, voix / Joachim Florent : Contrebasse, voix, composition En partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique et le Collectif Régional de Diffusion du Jazz Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 83 87 06 http://www.pannonica.com/site/concerts/stellar-music-ensemble/

