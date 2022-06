Stellar Music Ensemble Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui tous publics Avec le Stellar Music Ensemble, le contrebassiste de jazz Joachim Florent transcende l’expérience du confinement et embarque trois musiciennes nantaises pour explorer avec lui des rivages sonores inconnus et partir à la rencontre de territoires imaginaires. Le chant de gorge inuit rencontre les rythmes de Mélanésie, le violon traditionnel irlandais danse sur un air de Bollywood, les cordes se transforment en sanza africaine ou en vielle à roue. Faisant feu de tout bois, le Stellar Music Ensemble explore les folklores du grand cercle du monde à la recherche d’une nouvelle transe, en toute liberté. Marie-Pascale Dubé : voixMorgane Houdemont : violonÉmilie Chevillard : harpe, voixJoachim Florent : contrebasse, voix, composition Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

