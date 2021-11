Panzoult Panzoult Indre-et-Loire, Panzoult Stellaire (arts visuels) Panzoult Panzoult Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Panzoult Indre-et-Loire Panzoult 6 EUR 6 11 Spectacle d’animation par la Compagnie Stéréoptik. Une représentation donnée dans le cadre d’ « Avec Ou Sans Fils » 2021, biennale de marionnettes en Région Centre-Val de Loire coordonnée par l’Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette en préparation. Laissez-vous vous émerveiller par cette histoire qui prend vie sous vos yeux…

+33 2 47 65 66 20 http://www.cc-tvv.fr/

Suivez ce duo de plasticiens, armés de pinceaux, craies, instruments et autres outils, dans la création d’un film d’animation. Pass sanitaire et respect des gestes barrières. Horaire : 20h30 Communauté de communes Touraine Val de Vienne

