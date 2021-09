Valdoie Valdoie Territoire de Belfort, Valdoie “STELLA SPLENDENS” – ORGUE ET POÉSIE Valdoie Valdoie Catégories d’évènement: Territoire de Belfort

Valdoie

“STELLA SPLENDENS” – ORGUE ET POÉSIE Valdoie, 26 septembre 2021, Valdoie. “STELLA SPLENDENS” – ORGUE ET POÉSIE 2021-09-26 – 2021-09-26

Valdoie Territoire-de-Belfort Valdoie Territoire de Belfort EUR Musique et poésie dans les cours d’Espagne, de Toscane et de Lorraine à la Renaissance Jean-Charles Ablitzer, organiste

Mario Hacquard, chant, déclamation martine.ablitzer@wanadoo.fr +33 3 84 26 92 11 Musique et poésie dans les cours d’Espagne, de Toscane et de Lorraine à la Renaissance Jean-Charles Ablitzer, organiste

Mario Hacquard, chant, déclamation dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Territoire de Belfort, Valdoie Autres Lieu Valdoie Adresse Ville Valdoie lieuville 47.67237#6.84685