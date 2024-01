STELLA PIRE Leda Atomica Musique Marseille, vendredi 9 février 2024.

STELLA PIRE ♫♫♫ Vendredi 9 février, 19h00 Leda Atomica Musique

Début : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

STELLA PIRE

La diva bigoudaine!!

Philosophie, auto-dérision, Amour, vengeance, convivialité, sexe et rock’n roll… tout ça et bien plus encore, exprimé avec recul et authenticité. Stella Pire, c’est du « Music-hall sans plume ». Grâce à ce « one woman show » interactif et anti-déprime, chacun trouvera le moyen de s’exprimer un grand moment de partage belge (et un peu breton sur les bords).

https://stellapire.wixsite.com/stellapire

_____________________________________________________________

