Stella Pire (One Girl Band) Marseille Philosophie, auto-dérision, Amour, vengeance, convivialité, sexe et rock’n roll… tout ça et bien plus encore, exprimé avec recul et authenticité. Stella Pire, c’est du « Music-hall sans plume ». Grâce à ce « one woman show » interactif et anti-déprime, chacun trouvera le moyen de s’exprimer : un grand moment de partage belge (et un peu breton sur les bords). [https://www.youtube.com/channel/UCpuZ8LoImhcX9Lq9lhfBZmw](https://www.youtube.com/channel/UCpuZ8LoImhcX9Lq9lhfBZmw) [https://www.facebook.com/stella.pire](https://www.facebook.com/stella.pire) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

