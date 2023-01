STELLA MARIS Changé Changé Changé Catégories d’Évènement: Changé

Mayenne

STELLA MARIS Changé, 19 mars 2023

2023-03-19 – 2023-03-19

Place Christian d’Elva Les Ondines

Changé

Mayenne Changé Stella Maris, étoile de mer en latin, est un spectacle-paysage. Les jeunes spectateurs et leurs parents sont invité à vivre ce spectacle comme une expérience immersive et englobante autour de l’eau et du sommeil. INFO PRATIQUE :

· Jeune public : 6 mois à 6 ans et +

· Durée : 35min

· Tarif unique : 5€

Spectacle visuel : Digital Samovar

