Cucq Stella fait son cinéma. Les films des années 30, 40 et 50 au travers de la filmographie de Jean Debucourt, sociétaire de la Comédie Française et inoubliable voix de Jésus dans les films de Don camillo. Juin 2022 exposition d’affiches de film, de photos de tournage et d’archives personnelles… chez les commerçants et dans notre local associatif du boulevard Labrasse | 9 juin 2022 Projection du film “La poison” de S. Guitry avec Michel Simon à 20h30 à la Maison du Temps Libre, P.A.F. 4€ | 11 juin 2022 Conférence de Jean-Claude Pelisse Debucourt “La voix de mon père” de 17h à 19h, 1033 bd Labrasse

trecustel62780@gmail.com +33 6 74 78 32 06

