Stella d’oriente Espace Palumbo, 21 octobre 2021, Saint-Jean.

Stella d’oriente

Espace Palumbo, le jeudi 21 octobre à 20:30

**Musiques d’Orient et d’Occident au temps des troubadours** Le jeune chevalier troubadour Tancrède décide de poursuivre son pèlerinage et de partir en croisade pour délivrer Jérusalem. Il y rencontre Clorinda, jeune séfarade dont il tombe amoureux. Mais les combats se préparent, que vont devenir les deux amants ? Une rencontre passionnante entre les musiques médiévales d’Orient et d’Occident autour d’un répertoire de chants, danses et musiques séfarades, arabes et de répertoires médiévaux. Spectacle co-réalisé avec la compagnie « Vous êtes ici » Compagnie : OperAzul Chant et percussions : Catalina Skinner Chant et percussions : Pierre-Yves Binard Oud et flûtes neys : Iyad Haimour Qânoun Luths, psaltérion, cloches : Jodël Grasset Saruwatari Vièle à archet et percussions : Mahdi Hachem Danse : Laurie Billotet **Gratuit pour les – de 12 ans**

Saint-Jean

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T21:30:00