Site du Panama Stèle du Panama Fougerolles-du-Plessis, 16 septembre 2023, Fougerolles-du-Plessis.

Site du Panama 16 et 17 septembre Stèle du Panama Stationnement possible et plan d’accès sur place avec les 7 lieux à visiter

Initiés par le commandant Michel (Claude de Baissac) officier Britannique du S.O.E, 4 parachutages de matériel ont eu lieu les 28 et 30 juin, puis les 2 et 8 juillet 1944 sur le terrain du « PANAMA ». 40 tonnes d’armes sont larguées pour des groupes FTPF du Calvados, d’Ile et Vilaine, de Manche-Sud et Nord-Mayenne. Une stèle a été implantée sur place en hommage au groupe FTP

Stèle du Panama 53190 Fougerolles-du-Plessis, 53190 Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire Lieu de parachutage de 1944

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Pascal CHEVALIER