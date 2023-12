CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Stèle du Cimetière Vieux Villeneuve-lès-Béziers, 4 décembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Venez commémorer les morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie aux côtés du Maire. Un verre de l’amitié sera offert dans la salle de la Maison de la Mémoire du Combattant..

2023-12-05 11:00:00 fin : 2023-12-05 . .

Stèle du Cimetière Vieux

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Come and commemorate those who died for France during the Algerian war and the fighting in Morocco and Tunisia, alongside the Mayor. A glass of friendship will be offered in the room of the Maison de la Mémoire du Combattant.

Venga a conmemorar junto al alcalde a los caídos por Francia durante la Guerra de Argelia y los combates en Marruecos y Túnez. Se ofrecerá una copa amistosa en la sala de la Maison de la Mémoire du Combattant.

Kommen Sie und gedenken Sie an der Seite des Bürgermeisters der Toten, die während des Algerienkriegs und der Kämpfe in Marokko und Tunesien für Frankreich gestorben sind. Im Saal des Maison de la Mémoire du Combattant wird Ihnen ein Glas der Freundschaft angeboten.

