Concert de Noël Steinbach, 10 décembre 2023, Steinbach.

Steinbach,Haut-Rhin

Les Petits Chanteurs de Thann vous invitent à célébrer Noël en musique..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



Les Petits Chanteurs de Thann invite you to celebrate Christmas with music.

Los Petits Chanteurs de Thann le invitan a celebrar la Navidad con música.

Die Petits Chanteurs de Thann laden Sie ein, Weihnachten mit Musik zu feiern.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay