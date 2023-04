Fête de la musique Clairière du Silberthal, 17 juin 2023, Steinbach.

Des concerts en plein air dans le cadre enchanteur du Silberthal, on a pas trouvé mieux pour célébrer la musique et l’été !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Clairière du Silberthal

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



Open-air concerts in the enchanting setting of the Silberthal, there’s no better way to celebrate music and summer!

Conciertos al aire libre en el encantador marco del Silberthal: ¡qué mejor manera de celebrar la música y el verano!

Open-Air-Konzerte in der zauberhaften Umgebung des Silberthals – eine bessere Gelegenheit, die Musik und den Sommer zu feiern, gab es nicht!

