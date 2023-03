Animation danses latino Steinbach Steinbach Catégories d’Évènement: 68700

Steinbach

Animation danses latino, 7 mai 2023, Steinbach Steinbach. Animation danses latino Clairière du Silberthal Steinbach 68700

2023-05-07 16:00:00 – 2023-05-07 Steinbach

68700 Steinbach . Salsa, Bachata, Kizomba, les rythmes endiablés de la musique latino envahissent la Clairière du Silberthal, pour le plus grand plaisir de amateurs du genre ! Salsa, Bachata, Kizomba, les rythmes endiablés de la musique latino envahissent la Clairière du Silberthal, pour le plus grand plaisir de amateurs du genre ! +33 7 80 31 38 69 Steinbach

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: 68700, Steinbach Autres Lieu Steinbach Adresse Clairière du Silberthal Steinbach 68700 Ville Steinbach Steinbach Departement 68700 Tarif Lieu Ville Steinbach

Steinbach Steinbach Steinbach 68700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/steinbach steinbach/

Animation danses latino 2023-05-07 was last modified: by Animation danses latino Steinbach 7 mai 2023 68700 Clairière du Silberthal Steinbach 68700 Steinbach

Steinbach Steinbach 68700